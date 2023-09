La Belgique n'accueillera plus les hommes seuls, demandeurs d'asile: "Ce n'est pas vraiment facile mais qu'allons-nous faire?", soupire Fopa

Fopa Tsalla est arrivé il y a 2 mois en Belgique. Ce Camerounais de 25 ans vient chaque jour au centre Fedasil du Petit Château pour voir s’il y a une chambre disponible. "Pour l'instant, nous sommes dans la rue", explique-t-il. "On dort dans les métros, dans les caniveaux,... Bref, partout où on trouve le sommeil. On se couche et on dort, on n'a pas vraiment de lieu fixe. Bientôt, ça sera l'hiver. Ce n'est pas vraiment facile mais qu'allons nous faire? On nous a demandé d'attendre, on va attendre."

"Il peut faire très froid"