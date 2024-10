La citrouille, cucurbitacée mondialement connue... mais sujette au gaspillage: voici son histoire

La citrouille, ronde, orange et emblématique des fêtes d'Halloween, est bien plus qu'un symbole de cette célébration. Facile à cuisiner et pleine de bienfaits pour la santé, elle est aussi au centre d'une histoire qui traverse les siècles et les continents. Retour sur son parcours, entre légendes et nutrition.

Connue pour sa rondeur et sa couleur vive, la citrouille est sans doute l’une des cucurbitacées les plus populaires. Économique et polyvalente, elle permet de préparer une multitude de recettes saines et peu caloriques, faisant de ce fruit-légume un incontournable de la cuisine d’automne.

Au-delà de son rôle culinaire, la citrouille regorge de bienfaits pour la santé. Consommée régulièrement, elle aide à améliorer le transit, à renforcer la peau et le tonus, et même à prévenir certains cancers. Des études scientifiques montrent qu’elle favorise également le sommeil et contribue au bien-être général. En somme, une alliée précieuse qui n’a rien de la "courge" que son nom pourrait suggérer !