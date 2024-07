La croissance économique des Régions stable ces prochaines années

Le Bureau du plan avait déjà publié en juin ses perspectives économiques pour l'ensemble de la Belgique, tablant sur une croissance stable, de 1,4% en 2024 et de 1,3% à 1,4% chaque année entre 2025 et 2029. Ces estimations sont désormais affinées par régions, avec l'aide des instituts régionaux de statistiques (l'IBSA, Statistiek Vlaanderen et l'Iweps).

Entre 2025 et 2029, le PIB flamand devrait croître d'1,5% en moyenne par an, soit davantage que celui de la Wallonie (+1,3%) et de Bruxelles (+1%). La contribution plus importante des services marchands au nord du pays expliquerait ce rythme de croissance plus élevé, selon les organes.

Du côté de l'emploi, sa croissance dans les trois régions devrait ralentir pour la période 2023-2024 mais rebondirait en 2025. A partir de 2026, elle resterait stable, demeurant plus élevé en Flandre (+1% annuel en moyenne) qu'en Wallonie (+0,7%) et dans la capitale (+0,4%).