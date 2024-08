La direction d'Audi convie 3000 travailleurs ce vendredi à Forest National, les syndicats dans l'incompréhension: "Pourquoi faire ça là?"

Audi a annoncé le 9 juillet dernier son intention de restructurer l'usine bruxelloise, laissant planer la menace d'une fermeture et la suppression potentielle de 1.500 emplois dès octobre prochain, puis de plus de 1.100 autres l'année prochaine. Le conseil d'entreprise extraordinaire de ce jeudi n'a pas apporté les réponses qu'espéraient les syndicats. Aucun chiffre n'a été donné pour expliquer les motivations de cette restructuration, et aucun projet n'a été mis sur la table pour cette restructuration qui pourrait s'étaler sur plusieurs mois.



Demain, se tient d'ailleurs une nouvelle réunion proposée par la direction, qui a convié les 3 000 travailleurs d'Audi Brussels, pas sur le site d'Audi Brussels, mais dans la salle de concert de Forest National. Un lieu qui ne satisfait pas beaucoup de travailleurs, comme l'explique Gregory Dascotte, secrétaire permanent Métallos FGTB Brabant : "Pourquoi faire ça à Forest National ? C'est Audi, notre usine, on peut faire ça chez Audi, il y a assez de place pour le faire. On a fait remonter cette information à la direction que beaucoup de travailleurs sont mécontents par cette annonce de faire l'assemblée à Forest National."

Même incompréhension chez Ludovic Pinneur, délégué syndical CNE : "La direction s'est retranchée derrière le fait que ce n'était pas possible d'accueillir 3 000 travailleurs au sein de l'usine Audi Brussels, alors qu'ici, nous sommes à côté de la Tôlerie et en Tôlerie, on sait bien qu'on peut accueillir 3 000 travailleurs." Et le délégué syndical de se montrer sceptique quant à l'utilité de ce nouveau rendez-vous : "Je ne vois pas les nouvelles informations que la direction va apporter aux travailleurs demain".