La garantie de trouver un métier: ce secteur a 950 postes à pourvoir, "j'ai toujours voulu faire ça"

Au centre de compétence du FOREM à Houdeng, la formation des futurs conducteurs est en pleine mutation. Pour répondre à la demande pressante, des méthodes de formation innovantes ont été adoptées. Claudia, une ancienne aide-ménagère, a saisi l'opportunité de cette reconversion professionnelle. Faisant partie des 11% de femmes dans ce métier en pleine évolution, elle confie : "J'ai toujours voulu faire ça. Mon mari, routier international à la retraite, gère la maison, ce qui me permet de réaliser mon rêve de conduire un bus." Pour elle, cette reconversion est non seulement une opportunité professionnelle, mais aussi un accomplissement personnel longtemps attendu.

La Wallonie, confrontée à une défiance dans le secteur des transports en commun, affiche actuellement 950 offres d'emploi pour des chauffeurs de cars, une pénurie notable qui s’accentue en raison de la demande croissante. Les entreprises peinent à recruter des chauffeurs compétents pour répondre aux besoins d'une population de plus en plus mobile et friande de voyages en autocar, que ce soit pour les trajets quotidiens ou pour les excursions touristiques. Le secteur, en pleine expansion, espère combler ces postes vacants grâce à une formation modernisée et assistée par les technologies de pointe.

Farid, fraîchement titulaire de son permis D, incarne l'avenir prometteur de ce secteur. Ayant déjà équipé les bus les plus récents, dotés de rétroviseurs 360 degrés, il se prépare à une carrière riche de perspectives. "On a déjà eu des contacts avec des sociétés de bus et de voyages. Donc, cette semaine-ci, on va commencer à postuler", annonce-t-il avec espoir. Ce profil dynamique est recherché par pas moins de 374 entreprises, toutes avides de recruter les talents de demain pour occuper ces 950 postes à pourvoir d'ici 2025.

La technologie au secours de la formation

La technologie joue désormais un rôle central dans la transformation de la formation des chauffeurs. Afin d'assurer une formation rapide et sans risque, le centre de compétence a investi dans un simulateur high-tech et des lunettes de réalité virtuelle. Un formateur explique : "Nous avons acheté un simulateur pour permettre aux candidats de s'entraîner dans des conditions de conduite simulées, confrontés à des situations difficiles comme le verglas ou la neige, sans risques financiers ni physiques." Ces outils modernes non seulement accélèrent le processus d'apprentissage mais sécurisent également la formation, ce qui est crucial pour un secteur aussi exigeant.

Face à cette situation, l'objectif ambitieux est de former 180 nouveaux chauffeurs d'autocar chaque année pour répondre à la demande croissante. Avec l'arrivée de nouveaux talents bien formés, le futur du transport en autocar semble prometteur, assurant une mobilité fluide pour les décennies à venir. Les nouvelles générations de chauffeurs participeront non seulement à combler les postes manquants mais aussi à apporter un nouveau souffle à l'industrie.