La liquidation du fabricant de puces BelGaN prendra "3 à 6 mois", selon les curateurs

Les curateurs chargés de régler la faillite du fabricant de puces BelGaN ont entamé la liquidation de la société de Flandre orientale. Le processus devrait prendre "trois à six mois".

Le seul fabricant de puces du pays a fermé ses portes fin juillet. Si un redémarrage des activités sous la direction d'un acquéreur étranger a été envisagé, ces espoirs sont finalement tombés à l'eau. Aucune offre de reprise n'a été jugée "digne de ce nom" par les curateurs, les propositions se situant en deçà de la valeur de liquidation et avec peu, voire aucune garantie d'emploi ou de paiement.

Le patrimoine mobilier de l'entreprise sera vendu ces prochains mois. Un local commercial à Audernarde devrait être cédé pour plus de 20 millions d'euros tandis que le parc de machines vaudrait également bien plus de 20 millions d'euros. Certains brevets doivent également être vendus, ce qui représente une transaction plus complexe à évaluer.

Selon les curateurs, la procédure devrait durer "trois à six mois".