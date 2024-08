La météo pluvieuse a profité aux cinémas, qui ont connu une hausse de fréquentation: "On est très satisfait"

C'est une règle bien connue des exploitants de salles de cinéma. Un été avec une météo capricieuse et incertaine coïncide avec une fréquentation en hausse. Et ce ne sont pas les spectateurs liégeois qui diront le contraire : "On aime bien aller au cinéma et amener notre petite-nièce découvrir aussi les joies du cinéma", "Qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas de monde, qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, ça m'est indifférent", "J'y viens souvent, très souvent", "J'ai perdu un peu l'habitude avec le Covid et je n'ai pas repris l'habitude. J'aurais dû, je devrais. J'espère qu'il reprend goût aujourd'hui".

On est très, très satisfait.

Dans ce cinéma du centre de Liège, près de 2 000 personnes viennent quotidiennement acheter un ticket. "On nous a dit qu'il y aurait la concurrence de tous ces grands événements sportifs qui allaient nous faire du tort. On parlait de canicule, donc on s'était préparé à un été dur. Et puis finalement, aujourd'hui, on est très, très satisfait, en tout cas, de ce mois de juillet qui équivaut à celui de l'année dernière avec Barbie et Oppenheimer", explique Stéphane Wintgens, coordinateur d'un cinéma.