"La prise de cocaïne a pu induire un épisode psychotique" chez l'accusé

Donatien Macquet, psychologue, s'est présenté à la barre pour évoquer l'accusé: "Il est déprimé par rapport aux faits et à sa situation sur le plan pénal. L'accusé n'est pas très stable par rapport à son image et aux émotions. Daniel Gilles n'est pas très sécurisé sur le plan relationnel : il est hypersensible et n'a pas une grande estime de lui."

L'accusé est décrit comme quelqu'un de sociable et qui aime se faire apprécier. "La prise de toxiques a pu induire un épisode psychotique se traduisant chez lui par de l'anxiété et de la paranoïa."