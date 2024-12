La procédure de béatification du roi Baudouin a débuté au Vatican: voici son déroulement

Le dicastère des Causes des saints, en charge des recherches sur les causes de béatification et de canonisation de l'Église catholique, a lancé la procédure autour de la béatification du roi Baudouin, avec la création d'une Commission historique ordinaire. Celle-ci, "composée d'éminents spécialistes de la recherche archivistique et de l'histoire de la Belgique", sera chargée de rassembler et d'évaluer la documentation autour du roi Baudouin, indique la note rapportée par Vatican News.

Il ne s'agit que du début d'une procédure qui pourrait se dérouler sur plusieurs années, selon des experts. C'est le pape qui sera chargé, à terme, de procéder ou non à la béatification, via un décret pontifical.