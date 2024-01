La SNCB cherche plus de 1.000 nouveaux collaborateurs: pour cela, elle propose des formations rémunérées

À peine à bord, Sidoine, 22 ans, doit réaliser un premier exercice : annoncer les destinations aux navetteurs. Le défi : maîtriser le parcours du train dans les deux langues, mais son travail ne s’arrête pas là. "C'est pas facile, mais avec l'habitude et l'apprentissage du nom des arrêts en néerlandais, ça ira de mieux en mieux", note-t-elle. Ensuite, il faut désormais contrôler le titre de transport des passagers et surmonter les aléas du quotidien.



Comme elle, 15 autres camarades doivent apprendre les bonnes pratiques sur le terrain. Un exercice qui fait partie d’une formation rémunérée de 5 mois : une manière d’attirer tout type de profil, comme Bashir, 33 ans et ancien commercial. "Si on aide une personne sur la journée, on se sent utile et c'est valorisant", explique-t-il.



Rien qu’en 2023, cette fonction a attiré près de 450 personnes et la SNCB en recherche 300 supplémentaires pour 2024 : indispensable pour faire face à l’augmentation de l’offre de trains. "Cela fait plusieurs années qu'on souffre d'un manque d'effectif, c'est une bonne chose pour le personnel et pour ceux qui n'ont pas encore pu avoir leurs congés", estime Thibaut.

Outre les accompagnateurs de train, d’autres emplois à la SNCB sont à pourvoir comme les conducteurs, les techniciens ou encore des agents de sécurité.