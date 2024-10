La SNCB reconfirme son offre pour 2025: ce qui pourrait changer dans vos trains

Autour d'Anvers, le train S suburbain entre Puurs, Anvers et Essen circulera deux fois par heure pour la première fois le samedi. Depuis début septembre, ce train roule à nouveau deux fois par heure en semaine entre Anvers et Essen. ​

À partir de juin 2025, le S81 entre Schaerbeek, Bruxelles-Schuman, Ottignies et Louvain-la-Neuve circulera toute la journée en semaine et non plus uniquement aux heures de pointe. Cela impliquera un troisième train S par heure entre Ottignies et Bruxelles. Il fera également arrêt dans le quartier européen. Cette extension est possible, car le tronçon de voie entre Bruxelles et Bakenbos sera alors porté à quatre voies. ​

Entre Anvers et Bruxelles, il y aura quatre trains IC par heure au lieu de cinq à partir de décembre - en plus des deux trains S suburbains - dont un desservira Brussels Airport. En effet, une liaison IC a perdu ses sillons au profit d’Eurostar en raison de limitations de capacité sur le réseau et après une procédure d'arbitrage menée par Infrabel, et cela sur la base des redevances d’utilisation de l’infrastructure plus élevées que ces trains génèrent. ​

Cela permettra de faire circuler à nouveau plus de trains S entre Bruxelles-Luxembourg et Nivelles, d'une part, et entre Bruxelles-Luxembourg, Hal et Enghien, d'autre part : au total, cela représente 33 trains par jour ​

Optimiser la ponctualité ​de l'offre existante

Au départ et à destination des gares de Mons et de Termonde, l'itinéraire de certains trains sera modifié à partir du mois de décembre. Aux alentours de Mons, cela concerne plusieurs trains L et autour de Termonde, un IC et une liaison S suburbaine. Ces adaptations permettront d'améliorer la robustesse du système ferroviaire et donc la ponctualité des trains dans la région.

Modifications de l’offre existante

Les trains IC entre Liège-Guillemins, Ans, Waremme et Bruxelles suivront un itinéraire différent et s'arrêteront également à Brussels Airport. Ces gares disposeront ainsi d'une liaison ferroviaire directe avec l'aéroport de Zaventem.

Le temps de parcours entre Waremme et Bruxelles avec le train IC augmentera de 13 minutes. Ceci est compensé par la création d’une nouvelle possibilité supplémentaire pour se rendre à Bruxelles et ce, grâce à la prolongation d’une liaison S entre Waremme et Landen. En outre, les trains P continueront de circuler aux heures de pointe, permettant un trajet en moins d'une heure, comme c’est déjà le cas aujourd'hui. ​

Un deuxième train par heure s'arrêtera désormais à Saint-Trond et à Alken tout au long de la journée. Au départ d'Alost, le temps de parcours vers Louvain sera réduit de 14 minutes. ​

À partir de décembre, un train P circulera à nouveau le soir entre Gand-Saint-Pierre et Courtrai. ​

Un train P le matin entre Courtrai et Gand ne pourra pas circuler en raison de la saturation de la capacité de l'infrastructure à Gand : ce train sera toutefois précédé et suivi par des trains IC dont la capacité restante est suffisante. ​

Trains (re)mis en service

Cette augmentation de l'offre de trains sur trois ans s'ajoute à la réinjection en 2025 de 220 trains par semaine (principalement pour renforcer l'offre suburbaine), dont le nombre avait été revu à la baisse en 2022 en raison de problèmes importants en termes de personnel après la crise du covid. ​ ​

Il s'agit, par exemple, d'un deuxième train S par heure durant les heures de pointe entre Anvers et Herentals et de plusieurs trains P autour de Gand, Grammont et Courtrai.

Partenariats avec les pays voisins

L’offre 2025 prévoit également un renforcement de l’offre internationale de la SNCB, en collaboration avec ses partenaires internationaux, pour faire du train une solution durable et confortable, en ce compris lors des déplacements à travers l’Europe.

Concrètement, deux nouvelles relations seront concrétisées à partir de décembre prochain : ​

- Parcours plus rapide entre Bruxelles et Amsterdam avec l’Eurocity Direct ​. En collaboration avec les Nederlandse Spoorwegen (NS), la SNCB déploiera une nouvelle liaison ferroviaire internationale à grande vitesse entre les gares de Bruxelles-Midi et Amsterdam-Zuid à partir de décembre 2024 16 fois par jour (aller-retour). La liaison sera mise en service avec de nouvelles rames ICNG appartenant à NS. ​ ​

La nouvelle liaison s'ajoutera aux trains IC classiques (également 16 allers-retours quotidiens) qui relient les gares de Bruxelles-Midi et Rotterdam-Centraal, via Brussels Airport, avec des arrêts à Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord, Brussels Airport, Malines, Anvers-Berchem, Anvers-Central, Noorderkempen, Breda et Rotterdam. Cela permettra dès lors de doubler l'offre de trains à destination et en provenance des Pays-Bas. Le train IC classique pourra être utilisé pour les trajets intérieurs comme déjà actuellement. Ce n'est pas le cas pour la ​liaison internationale entre Bruxelles et Amsterdam. ​ ​

- Liaison ferroviaire classique vers Paris. Une nouvelle liaison ferroviaire entre Bruxelles et Paris sera également mise en place à partir de décembre 2024. Il s'agit d'un train classique qui reliera les deux capitales, via Mons.

La réponse de Georges Gilkinet

Face à la décision de la SNCB de maintenir cette nouvelle offre, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet indique "regretter l'absence d'engagements plus fermes pour la suite, dès lors que l'augmentation de l'offre de trains est au coeur du Contrat de Service Public et que la SNCB a reçu des nouveaux moyens substantiels pour améliorer la qualité de l'offre pour les voyageurs".

M. Gilkinet exprime en outre son inquiétude "concernant l'impact sur les voyageurs de la modification de l'offre de transport de référence décidée aujourd'hui."

Le Conseil d’administration de la SNCB a demandé au Ministre de soumettre "dans les plus brefs délais cette offre pour approbation par le Conseil des Ministres", apprend-on ce vendredi après-midi.