À la veille de l'Euro, les douanes sont débordées par les maillots contrefaits: 4000 ont été saisis

Chaque jour, 2 à 3 millions de colis arrivent à l'aéroport de Liège. Depuis le début de l'année, il y a 14 fois plus de maillots de football saisis qu'en temps normal. Belgique, France, Portugal, Allemagne, 3 865 vareuses contrefaites ont déjà été détruites. "Nous, on se limite à y mettre une suspicion et puis on fait venir des experts qui vont confirmer ou pas s'ils sont des contrefaçons et 95 % des fois, la douane ne s'est pas trompée, le doute est confirmé et à ce moment-là, on saisit la marchandise", explique Nicolas Wengler-Mathieu, chef de division contrôles aux douanes.

Des premiers indices

Le prix est un bon indicateur, un article trop bon marché est probablement faux, la qualité et une finition médiocre sont aussi des signes d'une contrefaçon. "La première chose qu'on va regarder, c'est l'origine. Déjà en fonction de l'origine, le conditionnement ici, vous regardez, vous avez un colis de mauvaise qualité", poursuit Nicolas Wengler-Mathieu.