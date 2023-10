La Wallonie et Bruxelles accueillent PLUS de demandeurs d'asile que la Flandre: "Chaque région fait son effort"

La Wallonie et Bruxelles accueillent, proportionnellement à leur population, davantage de demandeurs d'asile que la Flandre. La secrétaire d'État à l'Asile et la migration Nicole de Moor l'a confirmé mercredi en commission de l'Intérieur de la Chambre, répondant à une question de Simon Moutquin (Ecolo) dans le cadre d'un débat d'actualité sur la crise de l'accueil.

Selon les calculs du député écologiste, Bruxelles accueille 4,8 demandeurs d'asile pour 1.000 habitants, la Wallonie 4,6, et la Flandre 1,8 pour 1.000 habitants. Nicole de Moor n'a pas confirmé cette proportion, admettant toutefois que la Wallonie et Bruxelles accueillaient bel et bien davantage de demandeurs d'asile. "Chaque Région fait son effort. Mais il y a plus de places en Wallonie qu'en Flandre, c'est historique. Nous tentons de redresser la situation", a-t-elle répondu, appelant à ne pas communautariser le débat.

"Mais la plupart de réfugiés reconnus s'installent ensuite plutôt en Flandre et à Bruxelles qu'en Wallonie.", a-t-elle nuancé. "Beaucoup de communes disent que c'est cela qui pèse le plus." Au total, 500 des 581 communes belges accueillent actuellement des demandeurs d'asile.