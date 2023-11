"La Wallonie n'est plus celle des clichés": cet entrepreneur montois rencontre un succès exceptionnel et veut encourager sa région

Fabrice Brion est un exemple de réussite. La société I-Care qu'il a cofondée en 2004 est devenue en quelques années un leader mondial dans un domaine bien particulier : la maintenance prédictive. "On est l'ange gardien des machines industrielles : on va mesurer une série de paramètres avec des capteurs sur les machines industrielles pour les rendre plus fiables, plus propres, plus sûres", a-t-il décrit ce matin sur Bel RTL.

La pépite wallonne emploie aujourd'hui 750 employés "dont plus de la moitié ont été embauchés sur les trois dernières années". L'entreprise est présente dans une vingtaine de pays, mais son siège est à Mons et le restera. "J'aime ma ville", confie le directeur qui précise que l'entreprise est aussi présente à Bruxelles, Liège et en Flandre.