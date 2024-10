L'Afrique australe en proie à la pire famine depuis des décennies

Cette famine est due à une sécheresse sans précédent qui frappe plusieurs pays, entraînant de mauvaises récoltes et la mort du bétail. De nombreuses personnes, y compris des enfants, doivent se contenter d'un seul repas par jour. Les prochaines récoltes ne sont pas attendues avant mars-avril, a précisé le porte-parole du PAM, Tomson Phiri.

Cinq pays ont déjà déclaré l'état d'urgence national en raison de la famine et demandé une aide humanitaire à la communauté internationale. Il s'agit du Lesotho, du Malawi, de la Namibie, de la Zambie et du Zimbabwe. La situation est également précaire en Angola et au Mozambique, a ajouté M. Phiri.