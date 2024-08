L'AFSCA appelle à vigilance: cet insecte exotique a été à nouveau trouvé chez nous

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a à nouveau trouvé la mouche orientale des fruits (Bactrocera dorsalis) dans notre pays la semaine dernière, dans un piège sur un marché à Anvers. Les producteurs professionnels de fruits et légumes sont invités à être attentifs à cet insecte.

La mouche orientale des fruits (Bactrocera dorsalis) a été repérée pour la première fois dans notre pays l'année dernière. Sept spécimens avaient finalement été trouvés entre le début du mois d'août et la mi-octobre.

L'insecte est inoffensif pour l'homme et les animaux, mais il peut détruire des cultures entières de fruits et légumes car les larves dévorent la chair, rendant les cultures impropres à la consommation. Les insectes adultes peuvent également se développer et causer des dégâts considérables.

Comme cet insecte ne survit pas au froid, toutes les mouches présentes sont mortes pendant l'hiver sans qu'une population ait pu s'établir durablement. La découverte actuelle concerne probablement à nouveau une mouche qui a été introduite sous forme de larve par l'intermédiaire de fruits infectés au cours des dernières semaines.

Rien n'indique pour l'instant qu'une population de mouches orientales des fruits se soit également établie dans notre pays.

L'AFSCA organise une surveillance annuelle de cet insecte sur 30 sites à risques de juin à septembre et effectue également des contrôles systématiques des importations de fruits et de légumes. Suite à ce constat, l'Agence demande à tous les producteurs professionnels de fruits et légumes d'être vigilants vis-à-vis de la mouche orientale des fruits.

S'ils trouvent cette mouche sur leurs arbres fruitiers ou leurs cultures, ils doivent le signaler afin que l'AFSCA puisse vérifier s'il s'agit d'un cas isolé dû à l'importation de fruits contaminés - ce qui est le plus probable - ou d'une population qui s'est établie dans notre pays. Dans le second cas, un périmètre de sécurité sera établi autour de l'endroit où l'insecte a été trouvé et des mesures strictes seront alors prises dans ce périmètre pour éviter toute propagation.