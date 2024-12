L'âge légal de la pension passe à 66 ans dès le 1er janvier: voici tout ce qui change

Ce mercredi 1er janvier, l'âge légal de la pension passera de 65 à 66 ans. Qui est concerné ?

"Tout est défini grâce à la date de naissance. Si, par exemple, vous êtes né avant le 1er janvier 1960, vous partez à 65 ans. La réforme ne s'applique donc pas à vous ", explique notre journaliste en plateau. "Si vous êtes né entre le 1er janvier 1960 et 1963 compris. Dans ce cas, vous partez à la retraite à 66 ans".

Dernière date clé à connaître : si vous êtes né après 1964, vous devrez partir à la retraite à 67 ans.

Est-il possible d'arrêter de travailler plus tôt tout en conservant ses droits ?

"Tout dépend de vos années de carrière, quand est-ce que vous avez commencé à travailler et combien de temps vous avez passé à travailler", répond notre journaliste. "Si vous avez travaillé pendant 42 ans, vous pourrez partir à la retraite à 63 ou bien 64 ans. Et ça continue comme ça : si vous avez travaillé 43 ans, vous pourrez partir à 61 ou bien à 62 ans. Et enfin, si vous avez 44 ans de carrière, vous pourrez partir même à 60 ans".