Laurent Nys et trois chefs cuisiniers nommés Chevalier de l'Ordre de la Couronne: "On a fait quelque chose d'important"

Un moment exceptionnel pour la gastronomie belge : Laurent Nys, patron du marché matinal de Bruxelles, fait partie des quatre personnes distinguées par le roi au rang de chevalier de l'ordre de la couronne. Retour sur cette prestigieuse récompense et ses implications.

La gastronomie belge est à la fête avec l'élévation de Laurent Nys, patron du marché matinal de Bruxelles, au rang de chevalier de l'ordre de la couronne par le ministre-président bruxellois. Cette distinction, remise à seulement quatre personnes, met en lumière l'apport exceptionnel de ces professionnels dans le domaine de la gastronomie.

Laurent Nys a exprimé sa gratitude envers cette prestigieuse récompense sur les ondes de Bel RTL : "Moi ça me fait très plaisir que le ministre-président et le palais pensent à voir qu'on a quand même fait quelque chose d'important pour la gastronomie bruxelloise, pour la réputation des produits belges à l'étranger, donc évidemment ça m'honore de faire partie en plus de cette promotion de cette année-ci."