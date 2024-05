Un événement pour faire découvrir aux jeunes la gastronomie flamande

L'événement gastronomique "Jong Keukengeweld" reviendra l'automne prochain pour une quatorzième édition dans le nord du pays, a annoncé mardi la fédération Horeca flamande dans un communiqué. Depuis plus de dix ans, celui-ci a pour objectif de faire découvrir aux jeunes la gastronomie locale.

Le collectif "Jong Keukenkracht", réunissant de grands chefs cuisiniers flamands de moins de 35 ans, a décidé de remettre le couvert en 2024, mais avec la fédération Horeca régionale comme unique partenaire. En février, l'office du tourisme flamand, "Toerisme Vlaanderen", annonçait en effet mettre un terme à la collaboration.

En 2023, près de 45.000 jeunes avaient eu l'opportunité de s'attabler dans les meilleurs restaurants de Flandre et de Bruxelles. "C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui fièrement un nouveau départ, un nouveau look et lançons un appel pour la formation d'un nouveau collectif", s'est enthousiasmé le CEO de la fédération, Matthias De Caluwe.