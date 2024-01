Lay's, Pepsi, Doritos et d'autres: cette grande enseigne retire des produits de ses rayons en raison de "prix inacceptables"

Face à cette situation, l'enseigne a dès lors décidé de retirer différentes marques de ses rayons, annoncent nos confrères de La Libre. Sont concernées: 7 Up, Lay's, Doritos, Lipton, Mirinda, Pepsi, Quaker ou encore Tropicana. La mesure est entrée en vigueur jeudi, mais la disparition effective des produits se fera progressivement, en fonction des stocks disponibles dans chaque magasin.

"Carrefour Belgique tient à défendre en toutes circonstances le pouvoir d'achat de ses clients. Cet engagement peut nous conduire à devoir retirer temporairement des rayons les produits de certains fournisseurs", se justifie le distributeur.

Aucune date pour la reprise des discussions avec PepsiCo et la remise de ses produits sur le marché n'a été avancée par Carrefour Belgique. Une décision similaire a été prise par Carrefour France. À partir de jeudi, une note indiquant "Nous ne vendons plus cette marque pour cause de hausse de prix inacceptable" sera affichée dans les rayons des produits PepsiCo de l'enseigne française, selon Reuters.