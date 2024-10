Le Covid-19 effectue un retour en force: doit-on toujours s'isoler 7 jours en cas de contamination?

Si des symptômes apparaissent, il est toujours possible de se tester à la maison via les auto-tests. Certains médecins continuent également les tests PCR. Il est par ailleurs possible de se faire vacciner contre la maladie.

Que faire alors si on a le Covid?

Il faut tout d'abord passer par son médecin pour qu'il puisse signaler la maladie. "On déclare pour que nous puissions faire le suivi et éviter que ça dégénère", explique Lara Kotlar.

Faut-il encore se mettre en isolement pendant 7 jours?

"Non mais vous prenez des mesures de précaution", indique Lara Kotlar. "On ne va par exemple pas travailler. On prend également des mesures à la maison pour protéger la famille. On se lave les mains ou tousse dans son coude, on jette son mouchoir en papier, on ne remet pas dans sa poche et on aère surtout. Mais ce sont des conseils qui sont valables pour l'ensemble des maladies."

Qu'en est-il du masque?

"C'est une barrière utile pour tout le monde", dit la porte-parole. "C'est une routine qu'il faut avoir, comme dans les pays asiatiques. Dans les hôpitaux ou pour rendre visite en maison de repos, c'est toujours utile. Mais pour l'instant, le port du masque n'est pas obligatoire, ni même recommandé. C'est de la bienveillance envers les autres."