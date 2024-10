Le Covid-19 est de retour en Belgique: allons-nous de nouveau devoir porter des masques?

Selon le virologue Steven Van Gucht, le pays se trouve en plein milieu d'une nouvelle vague. Bien que la situation dans les hôpitaux soit sous contrôle et qu'il n'y ait plus de question de confinement, le virologue recommande de revenir à certains gestes barrières, notamment le port du masque lors des déplacements, surtout si l'on se sent fébrile. Cette recommandation soulève une question : sommes-nous prêts à réadopter des mesures telles que le port du masque et l'utilisation de gel hydroalcoolique ?