Le fabricant de luminaires Signify supprime 77 emplois à Turnhout

Les employés de Signify ont été confrontés à plusieurs annonces de restructuration depuis une décennie. La demande de lampes conventionnelles (les lampes à incandescence et à économie d'énergie notamment) est en baisse et cette tendance devrait se poursuivre. Le renforcement de la législation et le hausse des prix de l'énergie ont également des conséquences sur le marché.

"Depuis 2014, nous assistons à des restructurations les unes après les autres", déplore Peggy Schuermans du syndicat chrétien ACV Puls. "Les lampes CDM, que l'on voit notamment dans les vitrines des magasins, se vendent mal. On s'attend à ce que ce marché n'existe tout simplement plus après 2027."