Le Hamas serait-il capable de perpétrer des attaques en Europe, comme l'affirme Israël? "C'est peu probable, mais la menace pourrait prendre une autre forme"

Nous célébrons un triste anniversaire ce dimanche. Celui du 100e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Alors que le conflit ne faiblit pas, l'état hébreux accuse le Hamas de planifier des attaques terroristes sur le vieux continent.

Selon notre ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, il n'y aurait aucune indication concrète que le Hamas cible notre pays. Néanmoins, selon, Elena Aoune, professeure en relations internationales à l'Université Catholique de Louvain (UCL), cela n'exclut pas que la menace puisse prendre une autre forme. "Il est effectivement peu probable que le Hamas lui-même perpètre des attentats ou les fasse perpétrer, a-t-elle expliqué en direct dans le RTLINFO 19H. D'autant plus qu'il a énormément à perdre en termes d'image. Cependant, on ne peut pas exclure que le conflit soit quelque part privatisé par des personnes radicalisées ou en processus de radicalisation et qui pourraient passer à l'acte". "Il ne me semble pas qu'il y ait d'indication en ce sens-là de façon immédiate", a néanmoins rassuré la spécialiste.