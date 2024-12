Le métier d'accueillante d'enfants est en pénurie, victime de stéréotypes: "Nous sommes très inquiets pour l'avenir"

À 51 ans, Martine est accueillante depuis 2002. C'est un choix des plus logiques pour elle : "Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, je ne voudrais pas en changer pour rien au monde. C'est magique les enfants".

Mais aujourd'hui le secteur est tout de même en difficulté. Catherine Mulkers, est présidente de la coordination des services d'accueil d'enfants de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "On a une pénurie aujourd'hui de places d'accueil. Les familles sont désespérées, ne trouvent pas de place d'accueil et on est, nous au niveau du secteur, très inquiets pour l'avenir".

Il faut dire que le métier d'accueillante souffre de beaucoup de méconnaissance et de stéréotypes. "On l'associe souvent à des tâches ménagères, puisqu'elles exercent leur activité à leur domicile. Auparavant, c'est un métier qui demandait peu de qualifications, ça a beaucoup changé. Elles sont obligées d'avoir une série de qualifications, elles ont des formations continues et elles ont depuis 2018 une reconnaissance au niveau pécuniaire parce qu'elles ont enfin obtenu un contrat de travail de salariée à domicile. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais dans l'esprit des gens, ça reste encore quelque chose de l'ordre du domestique", regrette Catherine Mulkers.

Aujourd'hui, plus de 200 offres d'emploi du secteur sont recensées en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Si je prends notre service, nous sommes autorisés par l'ONE pour encadrer 72 accueillantes. Pour le moment, nous n'avons que 56 travailleurs. Donc nous avons 16 contrats de travail à durée indéterminée à offrir à des personnes intéressées par le métier", décrit Catherine Mulkers.

Une campagne est donc lancée pour rendre le métier plus visible et d'informer sur ses conditions d'exercice. Elle s'adresse au grand public et spécifiquement aux jeunes qui souhaitent se réorienter vers "un métier porteur de sens". "Cette campagne de valorisation du métier va pouvoir apporter un autre éclairage sur le métier. Mais il y a aussi tout un travail à faire au niveau des écoles de puériculture, d'auxiliaires de petite enfance pour former les travailleurs aussi à ce métier d'accueil à domicile qui n'est pas toujours connu non plus dans les écoles."