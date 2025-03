Le niveau d'alerte le plus élevé: de très fortes concentrations de pollen sont attendues dans les jours à venir

Pour les personnes sensibles aux pollens, cette semaine s'annonce particulièrement difficile. En cause : de très fortes concentrations de pollens d'aulne et de noisetier sont présentes dans l'air dès aujourd'hui. Et la situation va s'aggraver dans les prochains jours. La carte de la Belgique est d'ailleurs en violet, le niveau le plus élevé.

"C'est parce qu'il va faire très beau. Et quand il fait beau, qu'il ne pleut pas et qu'il fait chaud, alors à ce moment-là, les taux de pollen augmentent fortement, sont dispersés plus loin et donc, c'est vrai que les patients en souffrent beaucoup plus", explique Julie Callenaere, allergologue.

Que ce soit le nez qui coule ou les yeux qui grattent, de plus en plus de Belges sont concernés. 10 % sont allergiques au pollen des arbres, 18 % aux graminées.

Plusieurs explications

"Les allergies augmentent dans la population depuis des années, car nous vivons dans un milieu de plus en plus aseptisé, nous sommes moins confrontés aux infections parasitaires et les allergènes sont modifiés par les gaz d'échappement", ajoute Julie Callenaere.

Plusieurs conseils peuvent aider : se laver les cheveux le soir, porter des lunettes ou encore s'éloigner des villes et des campagnes. "À la côte, en bord de mer, le vent qui vient de la mer chasse le pollen vers l'intérieur des terres, et donc là, on peut respirer plus librement", précise Julie Callenaere.

Les taux resteront élevés à l'intérieur du pays jusqu'aux prochaines pluies. Ensuite, ce seront les pollens de bouleau qui feront leur apparition d'ici deux semaines.