Le premier jour est passé: les élèves regrettent-ils déjà les vacances? "J'avais hâte de retourner à l'école"

Cette semaine c'est la rentrée scolaire pour 900 000 enfants, une journée particulière où se mêlent pas mal de sentiments, excitation, joie, crainte aussi parfois. Alors comment s'est passée cette grande première ? Élèves et professeurs regrettent-ils déjà le temps des vacances ?

"C'était bien parce qu'on a retrouvé nos amis, on est rentrés des vacances", note un élève. "C'était bien, j'ai retrouvé mes amis et j'avais hâte aussi d'aller à l'école", enchaine une autre. Dans cette classe, nous avons posé la question aux élèves, préfèrent-ils les moments de vacances ou bien l'école ? Dur dur de choisir.

15h27 cet après-midi, et des élèves de sixième primaire d'une école montoise vivent les derniers instants de cette première journée d'école. En effet, la sonnerie met un terme à une reprise plutôt joyeuse dans cet établissement.

"Je préfère les vacances, mais l'école, c'est cool parce qu'on voit les amis et on apprend des choses", réagit une petite écolière. "Je ne sais pas parce que les deux sont chouettes", avoue une autre.

Au moment de remplir son cartable à nouveau, nous posons également cette question à madame Sabrina, enchantée par sa classe. "Un peu les deux, je vous avoue. Ça fait plaisir de revenir, de retrouver des sixièmes années, des enfants merveilleux que j'ai eu la chance d'avoir en quatrième année, donc que du bonheur", clame-t-elle.

À ce stade du reportage, impossible de départager les positions. Alors, c'est à l'extérieur de l'école que nous essayons d'obtenir une tendance, du côté des parents. "J'aime bien quand c'est les vacances pour moi aussi. Sinon j'aime bien quand c'est l'école parce que c'est notre petite routine habituelle", avoue une maman. "Les deux, parce que les vacances, on profite en famille, il n'y a pas le stress des horaires de l'école. Tandis que quand c'est l'école, c'est un peu plus strict", conclut une autre maman, plus partagée.