Le Ring de Bruxelles encore plus embouteillé que d'habitude: un accident provoque la fermeture du tunnel à Tervuren

08h59 Fermeture du tunnel Tervuren en direction de Waterloo L'accident à Woluwé-Saint-Etienne dans l'échangeur entre le ring intérieur de Bruxelles et l'E40 a été dégagé. Par contre et cela va s'avérer plus compliqué : un accident s'est produit à hauteur de Tervuren. Il implique un camion et provoque la fermeture du Tunnel Tervuren en direction de Waterloo. Pour l'instant 15 minutes de files entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. L'accident sur l'E429 Tournai-Bruxelles à hauteur de Lembeek est toujours d'actualité et provoque 15 minutes entre Tubize et Lembeek vers le ring de Bruxelles.

08h37 L'accident à Lembeek provoque toujours 15 minutes de files L'accident sur l'E429 Tournai-Bruxelles à hauteur de Lembeek provoque toujours 15 minutes de files depuis Tubize vers le ring de Bruxelles. Un autre accident s'ajoute à l'instant à Woluwé-Saint-Etienne dans l'échangeur entre le ring intérieur de Bruxelles et l'E40. La bande de droite est obstruée en direction de Liège. Quelques files donc sur le ring intérieur entre Diegem et Woluwé-Saint-Etienne (+10 min) Un objet encombrant est signalé sur le ring extérieur à hauteur de Machelen en direction de Grand-Bigard. En région liégeoise, un accident entre une voiture et une camionnette est signalée sur la Nationale 3 à hauteur d'Henri-Chapelle en direction d'Aix-la-Chapelle. Enfin, toujours 20 minutes de files sur la Nationale 29 entre Sombreffe et Gembloux en direction de Jodoigne.

08h10 Accident sur l'E429 à hauteur de Lembeek Un accident vient de se produire sur l'E429 Tournai-Bruxelles à hauteur de Lembeek. Il provoque 15 minutes de files depuis Tubize vers le ring de Bruxelles. Le trafic est assez fluide vers la capitale ce vendredi. Quelques chantiers vous ralentissent tout de même : Sur la Nationale 25 à Court-Saint-Etienne en direction de Louvain-La-Neuve. Sur l'E42 Mons-Tournai entre Péruwelz et Antoing en direction de Tournai. Sur l'A54 entre Jumet-Nord et Jumet Est vers Charleroi. Sur la Nationale 29 à hauteur de Gembloux, un feu mal réglé vous ralentit 25 minutes en direction de Jodoigne. La camionnette sur le flanc sur l'E42 Liège-Namur-Mons à Wanfercée-Baulet a été dégagée et le trafic a repris normalement.

07h32 Trafic fluide autour et vers la capitale Bonne nouvelle : le trafic est assez fluide autour et vers la capitale ce vendredi matin. Quelques files habituelles entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren (un peu moins de10 min dans les deux cas) La camionnette sur le flanc sur l'E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Wanfercée-Baulet gêne toujours votre circulation en direction de Mons. 10 minutes de files entre Sambreville et Fleurus. On signale enfin un accident dans le centre de Bruxelles, dans le Tunnel Trône en direction du Midi.

07h14 La camionnette sur l'E42 n'est pas encore dégagée La camionnette sur le flanc sur l'E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Wanfercée-Baulet n'est pas encore dégagée. La bande de droite est bloquée vers Mons. Un peu moins de 10 minutes de files constatées entre Sambreville et Fleurus. Mise à part cet incident, rien à signaler sur notre réseau routier si ce ne sont les files habituelles sur le ring intérieur de Bruxelles entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo (+10 min).

06h30 La camionnette est toujours sur le flanc sur l'E42 On rappelle cette camionnette sur le flanc sur l'E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Wanfercée-Baulet. La bande de droite est bloquée vers Mons. Quelques légères files entre Sambreville et Fleurus. On signale le début des files habituelles sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem et avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo. 5 minutes à ajouter dans les deux cas.