Le Samusocial fournit des solutions pour sortir les sans-papiers vulnérables de l'errance

Face aux constats faits sur le terrain, le Samusocial, le CIRé (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers), Médecins du Monde et l'ASBL "L'Ilot - Sortir du sans-abrisme" réclament en effet des solutions structurelles au niveau des politiques migratoires belges pour sortir de la rue les sans-papiers plus vulnérables, qu'il s'agisse d'enfants, de personnes âgées ou isolées, de femmes victimes de violences conjugales ou encore de personnes en demande de protection internationale.

Un ensemble de recommandations, concernant entre autres l'accès à l'emploi, l'accès à la santé ou encore les spécificités de genre, a été dressé par une vingtaine d'associations du secteur social, juridique et sanitaire.