Le tunnel Delta fermé depuis ce lundi matin, à l'entrée de Bruxelles: voici les déviations prévues

"Une déviation a été mis en place en amont, où les navetteurs doivent prendre la chaussée de Wavre, le boulevard du Souverain et le boulevard des Invalides", explique Camille Thiry, la porte-parole de Bruxelles Mobilité. "On conseille à ceux qui le peuvent de privilégier l'entrée de ville via la N275 La Hulpe/Foresterie."

Bruxelles Mobilité coordonne ces travaux avec d'autres chantiers de la zone, comme celui du Carrefour Leonard par exemple, pour éviter des embarras de circulation trop importants.

"On profite que la phase actuelle du chantier au niveau du Carrefour Leonard empêche toute une série de personnes depuis le Ring d'entrer dans Bruxelles via la fin de la E411 et le viaduc Herman Debroux. Finalement, on a moins de pression automobile ici; au niveau de l'arrivée du tunnel Delta", ajoute Camille Thiry.

Une période qui n'est pas choisie au hasard puisqu'en période maximale, 17.000 véhicules par jour empruntent le tunnel Delta, alors qu'en cette période de congés scolaires, le trafic baisse de 15 à 20%.