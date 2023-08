L'école peut-elle imposer certaines marques pour les fournitures scolaires?

C'est la rentrée des classes ce lundi ! Tout est prêt : les cartables, les boites à tartines et le plumier sont bien remplis. Mais Valentine nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous car elle s'étonne de certaines fournitures scolaires inscrites sur la liste de ses enfants. L'enseignant a demandé certains cahiers et crayons d'une marque en particulier. Est-ce autorisé ? L'école peut-elle imposer certaines marques pour les fournitures?

La réponse est évidemment non. L'école ne peut pas imposer une marque ou un fournisseur en particulier. Que ce soit pour les fournitures ou même pour la tenue sportive. Et ça, dans la logique de la gratuité de l'enseignement et d'égalité entre les enfants.