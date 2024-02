Les agriculteurs vont-ils quitter Bruxelles ce soir? Rien n'est moins sûr: "Sans réponses ni engagements clairs, ils resteront!"

Lorsqu'on demande à Hugues Falys, le porte-parole de la Fédération Unie de groupements d'éleveurs et agriculteurs (Fuega), si les manifestants vont quitter Bruxelles ce soir, la réponse est loin d'être nette. "Je n 'ai pas la réponse à cette question. Quand on interroge les gens qui sont présents sur les pavés de Bruxelles, ils nous disent que si on n'a pas des réponses claires et des engagements clairs, ils resteront."

En clair, ils y sont et ils comptent bien y rester tant que leurs revendications n'auront pas trouvé satisfaction. "Les fermiers ont compris depuis longtemps que les modes de production devaient évoluer. Mais cette transition agroécologique, elle ne se fera que dans des conditions économiques plus favorables. Aujourd'hui, c'est impossible avec des prix de vente qui ne couvrent pas les frais de production. Et ça, c'est une responsabilité de l'ultralibéralisme de l'Europe qui s'est installé il y a une trentaine d'années suite à la réforme de 92 et dont on fait toujours les frais aujourd'hui."

Le projet de libre-échange avec des pays d'Amérique du Sud est effectivement au cœur des craintes et revendications du monde agricole. "On n'est quand même pas très rassurés sur la volonté de la Commission de mettre au frigo le Mercosur. Ils sont occupés de le négocier et la partie libérale de nos dirigeants n'a pas l'air très motivée de porter ces revendications au niveau de la Commission. Donc on va être reçus aujourd'hui et on verra ce qui nous sera annoncé."

Hugues Falys s'est également réjouit de voir que des délégations d'agriculteurs venant d'autres pays européens se sont joint à eux. C'est la preuve que les inquiétudes sont généralisées. "Au départ, c'était une manifestation ECVC qui rassemble tous les pays européens, mais sont venues se greffer à ça des délégations venant des syndicats majoritaires, notamment italiens. On voit pas mal de Français aussi, on voit des Espagnols, des Allemands. Donc oui, évidemment, ce problème de prix agricoles rassemble tout le monde. Et puis viennent se greffer là-dessus des problèmes sur la surcharge administrative, la non-conformité des normes environnementales avec des réalités de terrain, mais qui, à notre sens, ce sont plutôt des problèmes secondaires. Évidemment, on a également rencontré les autorités régionales et fédérales pour en discuter."