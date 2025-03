Les Belges de plus en plus hostiles face à l'immigration? Les chiffres d'une étude sont sans équivoque

Selon une enquête menée par la fondation "Ceci n'est pas une crise", les Belges désirent un vrai chef. 69 % des Belges interrogés avouent rêver d'un dirigeant fort qui s'adresse directement au peuple. Cette enquête s'est également intéressée au rapport des Belges avec l'immigration. Sont-ils devenus plus stricts sur ce sujet ?

On dirait bien que c'est la tendance. En 2023, selon le grand baromètre RTL Ispos Le Soir, ils étaient plus de 70 % de Belges à soutenir un durcissement des règles pour les demandeurs d'asile. Avec des différences entre les régions : 78 % de Flamands étaient pour davantage de fermeté, contre 62 % de Wallons et 59 % de Bruxellois.

En 2015, 61 % des Belges pensaient qu'il y avait trop d'immigrés. Nous étions alors dans le top 5 des pays les plus hostiles à l'immigration.