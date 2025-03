Il y a cinq ans, l'épidémie du covid-19 faisait son premier mort en Belgique: aurions-nous dû vraiment nous confiner?

Une autre méta-analyse publiée en juin 2020 a conclu que les confinements étaient efficaces pour réduire le taux de reproduction du virus environ 10 jours après leur mise en place, avec des effets se poursuivant jusqu'à 20 jours. Cette étude s'appuyait sur les données quotidiennes de 200 pays depuis le début de la pandémie.

Une analyse publiée dans Science, des données des cinq premiers mois de la pandémie, de janvier à mai 2020, dans 41 pays a conclu que certaines interventions étaient plus efficaces que d’autres, tout en convenant qu’il était impossible de mettre un chiffre précis.

Le confinement, mais pas que

La fermeture des écoles et des universités, de même que la limitation des rassemblements à un maximum de 10 personnes, étaient les deux mesures qui semblaient avoir l’impact le plus élevé, devant la fermeture des commerces non-essentiels et le confinement à la maison. L’étude précise que le confinement est d’autant plus efficace s’il est accompagné d’autres mesures.

En réalité, la réduction des contacts interpersonnels lorsqu'un virus se transmet par voie respiratoire, est une mesure logique et efficace pour limiter sa propagation. Les confinements, bien que difficiles à vivre, ont joué un rôle crucial dans la gestion de la pandémie, en particulier avant la disponibilité des vaccins.

À noter que les effets des confinements ne se limitent pas à la mortalité directe due au Covid-19. Ils ont eu des conséquences importantes sur la santé mentale avec une augmentation de l'anxiété et la consommation d'anxiolytiques, la société avec une augmentation des violences intra-familiales, l'économie avec toutes les faillites qui ont suivi, et les inégalités sociales.

