Les Belges éliminées en 8es du tournoi féminin, le duo masculin battu en barrage

Plus tôt dans la journée, Van Deun et Coens avaient battu 2-0 (22-20, 21-17) la paire hongroise Hanna Gubik/Zsofi Vasvari en barrages pour accéder aux huitièmes de finale. Lors de la phase de groupes, jeudi et vendredi, les Belges avaient concédé deux défaites 2-0 contre l'Autriche (21-13, 21-15) et l'Espagne (21-17, 21-12) et remporté 2-0 le dernier match contre la Turquie (21-12, 21-5), terminant troisièmes de la poule A.

Kyan Vercauteren et Daan Hendrickx ont été battus en barrages pour les huitièmes de finale du tableau masculin. Les deux Belges ont perdu en deux sets, 21-18, 21-16, contre les Bulgares Georgi Binev et Stefan Vartigov.