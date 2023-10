Les Belges sortis à Anvers, il reste 2 options à Nina Derwael, notamment, pour voir les JO

En individuel, la délégation belge a cependant décroché deux tickets olympiques chez les messieurs: Luka Van den Keybus, qui a manqué de peu une place en finale du concours général où il est cependant 3e réserve, s'est classé en ordre utile pour Paris 2024, et la Belgique a obtenu un "quota individuel non nominatif" pour envoyer un autre gymnaste aux Jeux.

Côté féminin, les gymnastes belges auront deux possibilités encore de se qualifier en individuel pour les Jeux Olympiques, a communiqué la fédération belge de gymnastique: lors de la série d'épreuves de Coupe du monde par engin en février et mars prochain et lors des championnats d'Europe à Rimini en Italie du 2 au 5 mai. Nina Derwael, double championne du monde et championne olympique aux barres asymétriques, et Lisa Vaesen, toutes deux absentes à Anvers, notamment, espèrent pouvoir décrocher encore le fameux sésame.