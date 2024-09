Les enquêteurs anti-corruption se disent trop contrôlés par leur hiérarchie

Les enquêteurs de l'Office central pour la répression de la corruption (OCRC) se sentent mis sous pression par leurs supérieurs et par le monde politique. Et ce, depuis la remise par la direction d'une note controversée, affirme jeudi le quotidien De Standaard.

L'OCRC est une unité policière comptant 70 enquêteurs. Elle est en charge des enquêtes les plus importantes et les plus sensibles en matière de corruption en Belgique. C'est elle qui mène l'enquête dite du "Qatargate", par exemple.

Une certaine frustration règne à l'OCRC depuis quelques semaines à cause d'une note émise en début de mois par Patrick Ludinant, de la direction centrale de la répression de la criminalité organisée. Cette note stipule que les enquêteurs rédigeant un PV devront désormais passer par leur hiérarchie avant de l'envoyer au parquet. Les agents de l'OCRC voient cela comme une tentative cachée de la direction de contrôler leur travail et d'ainsi entraver le bon déroulement de certaines enquêtes sensibles.