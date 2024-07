Les entorses de la cheville sont fréquentes toute l’année, en particulier pendant l’été: "Dans cet hôpital, j'en vois 10, 15, 20 par jour"

Laura Bellanova, chirurgienne orthopédiste aux Cliniques de l’Europe, explique : "Ici, dans cet hôpital, j'en vois 10, 15, 20 par jour. (...) C'est vrai qu'avec le retour des vacances d'été, et les personnes qui ont été dans les classes sportives, il y a effectivement des entorses. Et donc ils reviennent pour suivre ça". Mis à part la cheville, le genou et le poignet sont également souvent sujets à une entorse. Quant à la guérison, elle peut varier d'une semaine à plusieurs mois.

Parmi les entorses, celle de la cheville est la plus courante. Elle touche en moyenne une personne pour 10 000 habitants par jour, soit environ 1 000 par jour en Belgique et 6 000 par jour en France.

Mais au fait, une entorse, c'est quoi exactement ? Il s'agit de la conséquence d’une torsion anormale que l’articulation a été obligée de contrer. C’est toujours l’élément le plus fragile de la cheville, du genou ou du poignet qui intervient et qui subit par conséquent le plus de dégâts.

Romain Lambert, kiné du sport et thérapeute manuel, précise : "Un des plus gros facteurs de risque de blessures, c'est justement faire plus de sport que d'habitude, parce que les tissus ne sont pas habitués. (...) L'idée, c'est de préparer ses articulations, son corps à subir des contraintes auxquelles il n'est pas habitué". Chiffre intéressant, l'entorse représente entre 20 et 40 % de toutes les blessures sportives. Ces chiffres se retrouvent dans la plupart des pays industrialisés développés.

Pour éviter une telle blessure, les préparateurs sportifs conseillent une bonne hygiène de vie (bien manger, bien dormir, pas d’alcool), des exercices de renforcement musculaire ainsi que la pratique régulière d’une activité pour "muscler" nos articulations.