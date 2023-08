Les factures explosent... mais les clients viennent moins: en pleine galère financière, les coiffeurs suffoquent

C'est une période compliquée pour tout le monde. Tous les secteurs sont en train de souffrir, la faute à une inflation intense et à une indexation des salaires. Chez les coiffeurs, on s'inquiète, alors que cette hausse des coûts de la vie impacte leur clientèle. Depuis la crise covid, le secteur est en apnée et continue de traverser une période délicate.

En effet, les visiteurs ont adapté leur approche ces derniers mois. "On a gardé notre clientèle, mais elles ont distancé leur venue. Elles venaient moins souvent, parce qu'elles venaient pour des gros services", nous raconte par exemple Josiane Detaille, coiffeuse et administratrice d'un salon de coiffure. "Les gens traînent un peu plus pour venir se faire couper les cheveux. Au lieu de venir toutes les 4 semaines, ils viennent toutes les 6 semaines. Tout le monde fait avec son budget en fait", raconte de son côté Alisson Gillen, Gérante d'un salon de coiffure.