Les hockeyeuses néerlandaises se qualifient pour une sixième finale olympique consécutive

Luna Fokke a ouvert le score après vingt minutes de jeu. Peu après, Laura Nunnink a doublé la mise en poussant un centre puissant de Fokke dans le but. En seconde mi-temps, Yibbi Jansen a inscrit le troisième but sur un penalty corner, son huitième but du tournoi.

L'équipe néerlandaise, championne olympique en titre, affrontera en finale vendredi la Chine ou la Belgique. Les Red Panthers rencontreront la Chine mercredi soir (19h00). Elles avaient perdu 3-1 contre les Néerlandaises en phase de groupes.