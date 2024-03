Les Lions et Aalsmeer complètent le Final Four

Les Kembit Lions et Aalsmeer se sont qualifiés pour le Final Four de la Bene-League de handball, samedi lors de la dernière journée de la phase classique. Les Lions sont venus à bout d'Eupen 38-30 tandis qu'Aalsmeer disposait facilement de Houten sur le score de 41-29.

Les Lions et Aalsmeer rejoignent ainsi Bocholt et Visé, déjà qualifiés.

Hubo s'est imposé 27-33 à Izegem, tandis que Volendam a battu Hurry-Up 41-40 mais manque le Final Four de justesse.

Bocholt termine en tête de la phase classique avec 35 points devant Visé (33), les Lions (31).

Quatrième et dernier qualifié pour le Final Four, Aalsmer compte 30 points, à égalité avec Volendam, 5e. La différence s'est faite au classement dans les résultats des confrontations directes entre les deux clubs. Hurry Up Drenth termine 6e avec 23 points, talonné par Pelt et Bevo (22). Eupen finit 9e (19P) devant Hubo Handball (14), Houten (3) et Izegem (2).