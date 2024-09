Les Mondiaux 2029 de BMX se tiendront à Heusden-Zolder

En 2030, la Belgique accueillera deux événements majeurs avec les Mondiaux de cyclocross à Namur et les Mondiaux sur route à Bruxelles. Dans un communiqué, Tom Van Damme, le président de la fédération belge, dit que "Belgian Cycling - un des cinq membres fondateurs de l'UCI - est honoré par l'attribution des Championnats du monde de cyclocross et cyclisme sur route en 2030. Ces deux événements seront l'occasion idéale de fêter les 200 ans de la Belgique!"

L'Union cycliste internationale (UCI) a désigné vendredi, lors de son Congrès qui s'est tenu en marge des Mondiaux sur route de Zurich, les organisateurs de différents championnats du monde. Outre les Mondiaux de cyclisme sur route (Bruxelles) et de cyclocross (Namur) de 2030, la Belgique a aussi hérité des Mondiaux de BMX pour Heusden-Zolder. "C'est un moment incroyable pour nous", raconte Harry Steegmans, directeur du circuit de Zolder. "Nous sommes énormément fiers de pouvoir organiser les Championnats du monde BMX. Il s'agit d'une reconnaissance de notre engagement depuis de longues années et de notre expertise dans l'organisation d'événements cyclistes. Ce championnat n'attirera pas seulement les meilleurs athlètes BMX du monde, mais donnera également un 'boost' au sport en Belgique".

"Plus que jamais, le cyclisme est le sport national par excellence", a continué Van Damme. "Nous sommes persuadés que les parcours uniques, à Bruxelles et à Namur, attireront des dizaines de milliers d'amateurs du cyclisme - belges et internationaux - et que les deux organisateurs et les nombreux bénévoles fourniront des moments uniques au cyclisme."