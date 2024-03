Les premiers rayons du soleil sont là et les glaciers sont en fête: les premières tournées vont démarrer dès ce samedi

En effet, pour de nombreux glaciers, la tournée débute un peu plus tôt que d'habitude et les camionnettes ronronnent donc déjà. Après 5 mois de repos, 8 camionnettes démarreront d'un garage d'une société de Nivelles.

Ce samedi est annoncé comme étant le plus beau jour de la semaine, du moins côté température, avec des maxima de 16 degrés. Cette météo, même pour un seul jour, c'est une aubaine pour les marchands de glaces !

Ce matin, il a fallu préparer les véhicules et notamment vérifier la fameuse musique signalant l'arrivée d'un marchand de glaces. 150 litres de glaces par camionnette ont également été préparés et comme chaque année, c'est la glace vanille qui aura sans doute le plus de succès.

"C'est un moment très attendu par les clients", note Vincent Patte, glacier. "Dès que le soleil est là, les enfants sont à l'affût pour entendre la fameuse musique. On espère qu'ils vont nous attendre évidemment. S'il y a du soleil, le chiffre va du simple au double, c'est primordial de commencer à travailler dès qu'il y a du soleil. Nous sommes impatients de sortir !"