Les refuges pour animaux sauvages menacés par le gouvernement wallon? "Le bien-être animal est en danger"

Les refuges pour animaux sauvages sont menacés en Wallonie. Le gouvernement wallon a décidé de diviser par six les financements de ces centres: les subsides passent donc de 600.000€ à 100.000€ par an. Cette situation inquiète et porterait atteinte au bien-être des animaux.

Isabelle est inquiète. Le "bien-être animal est un peu en danger", affirme-t-elle, alors qu'elle se rend deux à trois fois par semaine bénévolement pour soigner les hérissons.

Dans ce centre situé à Quaregnon, 950 hérissons ont été pris en charge depuis le mois de janvier. Financièrement, la situation est tendue ; il faut faire appel à des dons, organiser des événements et se débrouiller pour trouver des fonds. Alors avec une enveloppe budgétaire divisée par six, difficile d'envisager l'avenir : "C'est vraiment très dur quand on voit les quantités de médicaments qu'il leur faut et les machines qu'il faut aussi pour les anesthésies, pour les produits qui coûtent très cher. On va être impacté, ça c'est sûr et certain".