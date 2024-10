"Les seniors au volant sont plus en danger qu'ils ne sont dangereux" estime Benoit Godart

Les personnes âgées n'ont plus toujours les bons réflexes au volant, créant des accidents ou des situations dangereuses. Elles sont souvent pointées du doigt et jugées comme inaptes à la conduite : est-ce vrai ?

Avec l'âge, la vue baisse et les réflexes deviennent plus lents. Il faut donc doubler de vigilance, surtout lorsqu'on conduit. Pourtant, malgré les quelques accidents survenus à cause d'une personne âgée au volant d'un véhicule, les personnes âgées au volant ne représentent pas toutes un danger. Statistiquement, les seniors sont moins impliquées dans des accidents graves que les jeunes conducteurs.

"Les seniors au volant sont plus en danger qu'ils ne sont dangereux", affirme ainsi Benoit Godart, porte-parole de l'Institut Vias. "Les deux tiers des seniors qui sont tués dans un accident le sont en tant que piétons ou cyclistes parce qu'ils circulent davantage à pied. Et environ 3% à 4 % des seniors sont impliqués dans les accidents graves. Si on prend les jeunes, c'est plutôt 12 %, donc trois fois plus".