Les sites web de ports et d'administrations locales touchés par une nouvelle cyberattaque

Le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB) a confirmé mardi matin que plusieurs sites internet de ports et d'administrations locales étaient touchés par une nouvelle cyberattaque. L'attaque provient du collectif de pirates informatiques pro-russes "NoName057", précise le CCB.

Une liste de villes et de ports belges a été publiée sur le compte Telegram du groupe de hackers pro-russes à 08h44. Il s'agit notamment de Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek. Le collectif a également ciblé les sites web des ports d'Anvers et de Zeebrugge. Les sites web semblent toujours hors ligne à l'heure actuelle.

Le CCB souligne que ces attaques ne sont pas dangereuses. Il s'agit d'une attaque DDoS, par laquelle les serveurs visés sont noyés sous une quantité astronomique de sollicitations, ce qui finit par les paralyser.