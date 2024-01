"Les stations envoient toutes les 5 minutes des données": comment des alertes de crue sont-elles émises?

Toute cette semaine, les autorités ont suivi avec attention l'évolution des cours d'eau wallons. Des pré-alertes et alertes de crue ont été successivement déclenchées. Mais comment ces données sont-elles récoltées et à quel moment une alerte est-elle émise ?

20 minutes et quelques mouvements plus tard, l'instrument livre son verdict. "J'ai obtenu une moyenne de 13,322 m3/seconde. Une fois le dosage effectué, donc la mesure de débit, je vais même charger de l'envoyer moi-même à Perex. Donc ils ne l'ont pas en temps réel, mais ils auront dans la journée", développe Clément Delvaux, agent chargé de la régulation des eaux au Service public de Wallonie (SPW).

Ces mesures, effectuées par des équipes mobiles, complètent les relevés de 160 stations fixes placées sur les cours d'eau wallons. "Ces stations, elles envoient toutes les 5 minutes des données de hauteur au centre Perex directement. Donc ces hauteurs nous permettent d'avoir une valeur de débit pour chaque station. Sans ces stations-là, en fait, on aurait aucune donnée sur la Wallonie et sur tout le réseau. Elles sont indispensables", poursuit Clément Delvaux.

C'est donc au centre Perex situé à Daussoulx, en province de Namur, que sont réceptionnées et interprétées ces données. Un travail réalisé 7j/7 et 24h/24. "Les prévisions hydrologiques sont faites grâce aux observations qui nous proviennent du terrain, donc les observations de niveau d'eau et de débit, par exemple. Mais également sur base des modèles météo. Donc avec ces modèles météo et les observations, on peut réaliser des prévisions hydrologiques, des prévisions de débits dans le futur", détaille Nathan Bertouille, spécialiste en hydraulique fluviale au SPW.

En fonction de ces prévisions, les phases d'alerte de crue sont déclenchées. Des informations utiles pour les zones de secours ou les communes, par exemple.