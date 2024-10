Les syndicats ne parviennent pas à réduire les pertes d'emplois

Barry Callebaut a annoncé la mise en oeuvre de son plan de restructuration "BC Next Level" avec la disparition de quelque 2.500 postes sur 13.000 à l'échelle mondiale, dont environ 500 en Belgique: 178 à Hal où travaillent 480 personnes et 311 à Lokeren et Wieze, où plus de 1.300 personnes sont actives.

"Il est triste qu'une entreprise prospère supprime des emplois décents en Belgique pour payer des travailleurs moins cher ailleurs dans le monde, afin de réaliser encore plus de bénéfices", regrette Tina De Greef du syndicat ACV.

La direction veut néanmoins s'en tenir à son plan "BC Next Level" et promet des solutions pour limiter les licenciements secs.