Les termites arrivent en Belgique: doit-on s'inquiéter de leur prolifération?

En revanche, une autre infestation, initialement localisée dans une serre, a été découverte en 2021 à Brugelette (Hainaut). Cette fois, il s’agit de Termite de Saintonge, ou Termite à pattes jaunes (Reticulitermes flavipes). Depuis, le nid se serait étendu au jardin voisin. Cette espèce est bien adaptée aux climats plus frais, et déjà établie en France et plus récemment aux Pays-Bas. Cela indique qu’elle a la capacité de prospérer à l’extérieur en Belgique, ce qui augmente le risque de propagation. Cette espèce doit donc être contrôlée et si possible, éradiquée.

"C'est une espère qui peut faire de très grandes colonies, assez rapidement s'étendre, s'attaquer à des constructions et détruire complètement des maisons", analyse Yves Roisin, entomologiste et professeur à l'ULB. Et si le risque actuel reste encore restreint, elle pourrait être davantage un problème dans le futur. "Elle est établie en France, sur la côte Atlantique où elle se trouve dans la nature aussi bien qu'en ville. Il ne fait pas beaucoup plus chaud là que chez nous donc avec le changement climatique, elle va certainement avoir de moins en moins de difficultés à s'établir et à passer l'hiver chez nous", explique l'entomologiste.

La plupart des termites vivent en colonies, constituées d’ouvriers, de soldats et d’une reine, à l’instar des fourmis. Ces colonies peuvent aller de 10 à plusieurs millions d’individus, construisant des réseaux de tunnels et de nids intriqués, cachés par exemple à l’intérieur des murs, sous les parquets ou sous terre. En Europe, on trouve avant tout des termites dans les régions où le climat est chaud, avec les plus fortes incidences rapportées en Espagne, au Portugal, en Italie et dans le Sud de la France.