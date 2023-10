Les trois quarts des maisons à vendre en Wallonie sont des passoires énergétiques

Trois maisons mises en vente sur quatre (75%) en Wallonie au cours des 12 derniers mois étaient des passoires énergétiques, selon des calculs de L'Echo basés sur des données d'Immoweb et publiés samedi. Un peu plus d'un appartement sur trois (36%) est concerné. A Bruxelles, il s'agit de 62% des maisons et 32% des appartements.

Faute de définition légale, le quotidien économique désigne les passoires énergétiques comme les logements dont la consommation d'énergie primaire annuelle dépasse 300 kWh par mètre carré.

Ceci correspond aux certificats PEB D, E, F et G au sud du pays, soit les mêmes niveaux concernés par les limites d'indexation des loyers en 2022. A Bruxelles, cette limite renvoie aux PEB F et G seulement, tandis qu'en Flandre, les classes D, E et F sont comprises, le PEB G n'existant pas au nord, où 52% des maisons et 16% des appartements étaient des passoires.